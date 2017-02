Lins envia à Câmara projeto que regulamenta o Uber

Na manhã desta terça, 21, o prefeito Rogério Lins assinou o Projeto de Lei para regulamentação do Uber e outros transportes por aplicativos em Osasco. Agora o projeto será encaminhado para Câmara Municipal.

Desde o início do ano, Lins está dialogando com representantes do Uber e taxistas para adequar o serviço na cidade. Entre as pautas apresentadas pelos taxistas, está a redução de impostos, criação de aplicativo para táxis e concessão de dois anos de prorrogação para troca de veículos.