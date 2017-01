O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), realizou na manhã desta quarta-feira, 18, sua primeira reunião com o secretariado municipal.

A pasta de Segurança, que ainda não tinha nome, deve ser comandada pelo delegado Valdeci Magdanelo, que participou do encontro esta manhã.

“Desde as primeiras horas desta quarta-feira estou reunido com nossos secretários municipais. Planejamento, metas, gestão e o diagnóstico da situação encontrada em cada secretaria e órgãos da administração, além de traçar nossas ações de governo, são as principais pautas da nossa reunião”, declarou Rogério Lins, por meio de sua página no Facebook.

Mais nomes

Na terça, 17, Lins oficializou as nomeações de dois secretários municipais, três adjuntos e do coordenador da Defesa Civil. Destaque para Suzete Souza Franco como nova secretária de Assistência Social.