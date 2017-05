Um dos destaques da música sertaneja no país, a cantora Lucyana Villar volta ao palco do Teatro Municipal de Osasco para mais um show beneficente, na noite de 13 de maio. Desta vez, o evento é em prol da conscientização pelo combate à poliomielite. O show é promovido pelo Rotary Club em parceria com a Associação dos Construtores de Osasco.

O novo show acontece em um momento especial da carreira da cantora: em meio aos preparativos para a gravação de um DVD e de seu novo CD e DVD, que deve ser lançado até o final do ano. “Esse show tem um peso muito grande”, disse a cantora, em visita à redação do Visão Oeste na quarta-feira, 3.

Sobre os novos projetos, ela guarda muitas surpresas para o público. “Vai ter muita surpresa nesse trabalho novo. A gente vai explorar bastante, além de sertanejo, uma mistura de gêneros”, afirmou. “Vamos gravar até agosto, setembro, e fazer o lançamento até o fim do ano nas mãos, nas lojas, tudo prontinho”.

E Osasco merece atenção especial de Lucyana Villar. “Com certeza, Osasco, por estar no meu coração, será uma das primeiras a saber das novidades”.

Com quase duas semanas de antecedência, os ingressos para o show de Lucyana Villar dia 13 no Teatro Municipal já haviam sido esgotados, mas a cantora promete novas apresentações em breve na cidade.

Início aos 7 anos

Nascida em São Paulo, ela começou a cantar aos sete anos de idade, influenciada pelo lado musical da família. “Meus pais tinham uma banda que tocava de tudo, mas quando estávamos em casa, nas festas de família, o sertanejo dominava. Com sete anos, meu pai notando que a gente gostava muito de cantar, eu cantava com minha irmã, inscreveu a gente em um concurso e nós ganhamos, eu com sete anos, minha irmã com seis”, lembrou.

Então, o pai reforçou o incentivo ao talento das filhas, mas não como prioridade. “Acho que porque ele já trabalhava com música e via a dificuldade que é”.

Lucyana chegou a iniciar os estudos em Direito e Administração, sem deixar a música de lado. Até que, após a morte do pai, em 2002, “resolvi parar com tudo, trabalhar só com música. Eu e minha irmã caímos na música mesmo”.

O começo da carreira profissional na música foi em dupla com a irmã, Lucylla, que resultou em um álbum. Há seis anos, elas decidiram pela carreira solo.

“Ela tinha vontades e eu tinha vontades e chegou num momento em que juntas já não estava suprindo nossas vontades. Decidimos seguir carreira solo e foi muito bom para as duas, a gente se descobriu novas artistas, 100% diferente, tanto eu quanto ela”, explica Lucyana.

Parceria com Victor & Leo

Um passo importante na carreira da cantora foi a parceria com a consagrada dupla Victor & Leo. “Ter uma parceria com uma dupla dessas, desse calibre, é meio caminho andado [para o sucesso na música sertaneja]. Essa parceria foi de extrema importância, e ainda é”, avaliou Lucyana.

Ela lembrou, inclusive, que já chegou a vir a Osasco assistir shows de Victor & Leo. Junto à dupla, ela gravou a canção “Sem Limites Pra Sonhar”. Outro destaque é “Além do Céu”, com participação de Jards e Jadson.

Ela também já cantou ao lado de nomes como Michel Teló e Edson, da dupla com Hudson.