Macacos mortos encontrados em Barueri não tinham febre amarela

Três dos quatro macacos mortos recolhidos pelo Departamento Técnico de Controle de Zoonoses, tiveram resultado negativo para a febre amarela. As amostras do último animal encontrado estão sob análise do Instituto Adolfo Lutz e o resultado deve sair em dez dias.

Os animais foram encontrados nos últimos dias, nos bairros Jardim Julio, Jardim Líbado, Parque Viana e região da Avenida Aníbal Correia.

De acordo com a Coordenadoria da Vigilância em Saúde de Barueri, a cidade deve seguir as normas do Ministério da Saúde e da secretaria de Saúde do Estado quanto aos critérios de vacinação. Devido a falta de vírus circulante, não há como justificar a alteração nos critérios de vacinação na região.

A vacina é recomendada apenas em áreas de risco definidas pelo Ministério da Saúde, ou para pessoas que vão viajar para locais afetados pela febre amarela.

Animais doentes ou mortos

A Coordenadoria da Vigilância em Saúde também informa que caso seja encontrado qualquer animal do tipo, saguis, bugios, macaco prego, entre outros doente ou morto, deve-se comunicar imediatamente o Departamento Técnico de Controle de Zoonoses, pelos telefones: 4198-5678 ou 0800-7717-207.

Em hipótese alguma, o animal não deve ser transportado ou manipulado pelas pessoas.