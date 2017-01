Magazine Luiza realiza tradicional “Liquidação Fantástica” nesta sexta-feira

Na sexta-feira, 6, o Magazine Luiza promoverá a maior e mais esperada promoção do varejo nacional: a Liquidação Fantástica, que será realizada, simultaneamente, em 16 Estados. Milhões de pessoas irão às 791 lojas da rede para aproveitar descontos de até 70% na 24ª edição da tradicional liquidação.

Em todo o Estado de São Paulo, as lojas abrirão suas portas às 6h. O site do Magazine Luiza fechará na madrugada do dia 6 e não estará ativo enquanto houver filas nas lojas. Ele iniciará suas operações com grandes promoções logo após o término das filas.

Como a ação já é reconhecida pelos clientes como uma promoção com descontos reais e vantajosos, em diversas cidades as filas começam a ser formadas dias antes da abertura das lojas. Graças a essa e a outras iniciativas inovadoras, o Magazine Luiza reforça sua atuação como uma das maiores redes varejistas do país.