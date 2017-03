Mais de 30 mil já retiraram gratuitamente conversor digital em Osasco

A parceria entre Prefeitura de Osasco e Seja Digital, entidade administradora e responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão brasileira, foi formalizada na sexta-feira, 17.

Em Osasco, 57,5 mil pessoas serão beneficiadas com este acordo e deste total, 57% já retiraram os kit’s digitais gratuitos nos postos dos Correios e agora contam com o sinal digital em suas casas.

“Esse acompanhamento e orientação nas unidades é muito importante, porque tem muita gente que acredita que após o dia 29 de março não conseguirá mais assistir TV”, afirmou a chefe de gabinete da prefeitura de Osasco, Elsa Oliveira.

Quem tem direito?

O kit contempla antena para TV digital, conversor e controle remoto. Para saber se poderá retirar, o munícipe deve consultar a página do Seja Digital (sejadigital.com.br/kit) e inserir, no campo disponível, os números do seu CPF ou do NIS – mesmo número do PIS, encontrado na carteira de trabalho ou ainda ligar gratuitamente para o número 147. Se tiver direito, o usuário realizará um agendamento com local, dia e horário de sua preferência.