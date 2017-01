Os mais de 5 mil servidores contratados em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), segundo a prefeitura, em Osasco, têm até esta terça-feira, 31 para passar por checagem de atribuições determinada pela administração municipal.

Os celetistas devem se apresentar ao órgão para o qual foram contratados para que seja realizada conferência de atribuições e desempenhos.

Os secretários deverão apresentar relatório sobre o trabalho dos contratados e atestar frequências am até cinco dias, estabelece o decreto.

Desligamento

“Caso não haja comparecimento do servidor no prazo estipulado deverão ser adotadas as medidas legais visando seu desligamento dos quadros da administração pública”, determina.