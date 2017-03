A manifestação contra as reformas da Previdência e trabalhista planejadas pelo governo Temer chegou a bloquear a Avenida dos Autonomistas e a rua Primitiva Vianco, na manhã desta quarta-f1, 15.

Por volta das 10h50, o protesto interditou trecho da Autonomistas entre as ruas Antonio Agu e Primitiva Vianco, sentido São Paulo. Por volta das 11h, a manifestação chegou à Primitiva, que ficou fechada, e o tráfego na Autonomistas foi a ser liberado.

O protesto visa “demonstrar nossa insatisfação com essa proposta que não é de reforma, mas de fim da Previdência”, declarou o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região Gilberto Almazan.

Na Primitiva Vianco os manifestantes percorreram mais cerca de 900 metros, rumo à sede do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor).

No local, organizadores do protesto, sindicalistas e representantes de movimentos sociais, se reúnem para discutir estratégias de mobilização para o protesto principal contra as reformas no estado, que será realizado na tarde desta quarta, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Comércios baixaram as portas durante todo o trajeto, que incluiu também o calçadão da rua Antonio Agu.

“Armadilha de Temer”

“Todos nós sabemos que as pessoas que estão na rua hoje estão por um só motivo: o governo Temer está armando para os trabalhadores na calada da noite. A reforma da Previdência é uma armadilha”, discursou o diretor do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) Luciano Leite.

O diretor do Simtratecor João Batista declarou: “Este é movimento sindical organizado, em luta pelos direitos dos trabalhadores. Não podemos andar pra trás. Não podemos deixar o Brasil andar para trás. Estamos na rua para garantir o direito de todos os trabalhadores”.

Informações: Carol Nogueira