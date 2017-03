Os sindicatos de Osasco e região planejam bloquear a saída de ônibus em áreas da cidade e a avenida dos Autonomistas, na manhã desta quarta-feira, 15, no Dia Nacional de Paralisação contra as reformas da Previdência e trabalhista, planejadas pelo governo de Michel Temer.

“Escracho”

Na Autonomistas, é planejado ainda um “escracho” em frente a lanchonete Habib’s, para protestar contra o apoio da rede ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a morte do menino João Vitor, de 13 anos, em frente a uma lanchonete da rede em São Paulo após supostamente ser agredido por seguranças do estabelecimento. É o que informou, em off, um dos organizadores.

Idade mínima

Os sindicatos afirmam que a proposta de Temer, na prática, inviabiliza a aposentadoria dos trabalhadores ao estabelecer idade mínima de 65 anos e 49 anos de contribuição para ter acesso ao valor integral de seu benefício.