Marcas investem em TVs 4k

Novidade no mercado brasileiro, as marcas estão investindo nos modelos de TV com resolução 4K, também conhecidas como UltraHD.

Com preços a partir de R$ 2 mil, os televisores com essa tecnologia trazem imagens mais nítidas e são interessantes para quem pretende montar, por exemplo, uma mini sala de cinema em casa.

A TV UltraHD (3840 x 2160 pixels) possui uma resolução de tela muito maior do que as televisões mais comuns, conhecidas como FullHD (1920×1080 pixels). Enquanto uma TV FullHD pode exibir no máximo 2.073.600 pixels na tela, uma UltraHD pode exibir 8.294.400 pixels.

Brasil ainda não tem transmissão 4k

Os usuários brasileiros ainda não têm acesso à transmissão em 4K de emissoras locais e até mesmo nas TVs por assinatura. As únicas fontes disponíveis com conteúdos em 4K são Globosat Play 4K, Youtube e Netflix.

Para aproveitar esses canais, é preciso ter uma boa conexão de internet, com pelo menos 30 Mbps. Nessas três fontes universais de conteúdo, o usuário assiste por streaming após buscar por “4K”. No caso do YouTube, o formato do vídeo vai depender do produtor do conteúdo.

Também é possível encontrar conteúdo no Sony Video Unlimited, programa que pode ser acessado diretamente das TVs da fabricante, ou por meio de aparelhos da empresa, como o PlayStation 4.

Vale a pena?

O primeiro ponto a ser considerado para quem pretende migrar de TV para o 4k é a conexão com a internet. Se não for possível uma conexão com pelo menos 30 Mbps, é mal negócio. Atenção também para o consumo de dados, bem maior nas transmissões em HD.

A boa notícia para quem quer comprar uma TV de 4K é o preço. Apesar das feiras de tecnologia exibirem modelos de 70 e até 80 polegadas, há modelos mais modestos, de 40 polegadas, que trazem toda a qualidade UltraHD com preços a partir dos R$ 2 mil.