Já estão à venda os ingressos para o stand up de Marco Luque Tamo Junto, que será apresentado no Teatro Municipal de Barueri (TMB) no próximo dia 12, às 18h. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos no site www.bilheteriaexpress.com.br. O local fica na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Vila Boa Vista.