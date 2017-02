Marcos Neves: Irresponsabilidade

Quarta-feira, 1º, foi um dia muito triste, pois os moradores enfrentaram fila desde cedo, na UBS da Cohab V, para agendar consultas que a administração anterior parou de marcar desde outubro de 2016 e remanejou, todos no mesmo dia, sem nenhum critério técnico e sem informar à atual administração.

Pergunto: a quem interessa o caos? Por que tanta falta de sensibilidade com as pessoas que mais precisam? Isso é uma vergonha. Quem me conhece sabe que não sou de atacar as pessoas e prefiro fazer o meu trabalho. Mas, numa situação como essa é preciso que toda a população saiba a verdade.

Desde o primeiro dia de janeiro estamos trabalhando para organizar a Saúde na nossa cidade. Encontramos pedidos de exames que não foram realizados desde 2010! Unidades sucateadas, com falta de medicamentos e materiais, equipamentos que poderiam salvar vidas quebrados, além de problemas no atendimento. Nós estamos implantando uma gestão técnica, com profissionais da área da saúde, organizando as demandas antigas e atuais.

Não é da noite para o dia que se consegue arrumar a bagunça de tantos anos. Por isso, seguimos trabalhando, com seriedade. Infelizmente, algumas pessoas tentam aproveitar a situação para fazer ataques pessoais, esquecendo de que quem sofre é o povo. Mas não vou parar de arrumar a casa.

Em breve divulgaremos algumas ações que vão acelerar a solução de vários problemas para que cenas como essas não voltem a acontecer. Comunique à Prefeitura sobre qualquer irregularidade e vamos todos juntos trabalhar por uma Carapicuíba melhor. Tenho fé em Deus e certeza de que vamos conseguir.

*Marcos Neves é prefeito de Carapicuíba.