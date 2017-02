O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV), afirma que o município não tem condições de reduzir o valor da tarifa de ônibus municipal. O preço subiu de R$ 3,80 para R$ 4,20 (alta de 10,5%) no fim do ano, após autorização do ex-prefeito Sergio Ribeiro (PT), e é alvo de protestos, inclusive de vereadores.

“Foi uma ação feita pelos prefeitos anteriores. Carapicuíba não tem subsídio de passagem, não temos condições de subsidiar a passagem municipal. Então, a gente tem muita dificuldade, quando a empresa tem um valor e você não tem condições de subsidiar, como outros municípios fazem”, justificou.

“É uma questão que está sendo discutida pelos prefeitos e não há nada muito claro sobre essa questão”, emendou.

Caro?

Questionado pela reportagem sobre se considera o valor da tarifa, R$ 4,20, caro, o prefeito de Carapicuíba voltou a dizer que “foi uma coisa feita pelos prefeitos anteriores”.

“A gente hoje está com muitos problemas para serem resolvidos e um desses é a questão da passagem”, completou Marcos Neves.