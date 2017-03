O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV), se reuniu esta semana com o secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, para solicitar investimentos do governo estadual em projetos habitacionais no município. “É muito importante esse contato com o governo do estado para a construção de novas unidades habitacionais, com objetivo de diminuir o déficit no setor”, declarou o prefeito.