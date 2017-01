“Carapicuíba precisa da ajuda do Governo do Estado para investir em melhorias para população”, disse Marcos Neves

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV) se reuniu, no dia 5, com o vice-governador, Márcio França (PSB), e com o secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, para pleitear recursos para o município. “Carapicuíba precisa da ajuda do Governo do Estado para investir em melhorias para população”, disse Marcos Neves.