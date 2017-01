Matanza traz seu rock and roll para Osasco

Show// Ingressos do primeiro lote custam R$ 40

Dia 22, domingo, o chão vai tremer em Osasco com o rock pesado do Matanza, que se apresenta às 18h no Clube Hortência. A banda carioca é uma das mais respeitadas do cenário nacional e suas músicas misturam bluegrass, folk e country com rock, hard rock e heavy metal.

No show, o grupo deve trazer sucessos do álbum Pior Cenário Possível, que é o sétimo da carreira, lançado em 2015.

Os ingressos do primeiro lote (promocional) custam R$ 40 e podem ser adquiridos no site: www.sympla.com.br. O segundo (R$ 50), e o terceiro (R$ 60) lotes podem ser adquiridos no Mineiro Rock Bar localizado na Avenida Maria Campos, 706, Centro; B2 Surf Wear na Avenida dos Autonomistas, 5059, Km18 e na Casa Amarela na Rua Mario Menen, sem número, Centro.

O Clube Hortência está situado à Rua Avelino Lopes, 379, Centro de Osasco.