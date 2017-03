Maternal do Jardim do Líbano vai atender 400 crianças

A Prefeitura de Barueri deve concluir em abril as obras de construção da Maternal do Jardim do Líbano, que deve atender cerca de 400 crianças. A nova escola fica em prédio de três pavimentos, ocupa terreno de 2.550 m² e soma 2.750 m² de área construída. A prefeitura também retomou as construções de maternais no Parque Imperial e na Vila Márcia, entre outras.