Maternal do Jardim do Líbano vai atender 400 crianças

A Prefeitura de Barueri deve concluir em abril as obras de construção da Maternal do Jardim do Líbano, na rua Goiânia com a estrada das Pitas. O objetivo é atender cerca de 400 crianças.

A nova escola fica em prédio de três pavimentos, ocupa terreno de 2.550 m² e soma 2.750 m² de área construída.

Tem ambientes como berçário, oito salas de aula, salas de artes, de vídeo e de leitura, brinquedoteca, refeitório, vivência, solário e administração.

Mais escolas

A Prefeitura também retomou as construções da Maternal do Parque Imperial, na rua Otacílio Alves Martins; e da Maternal da Vila Márcia, na avenida Barueri-Mirim com a rua Tocantins. Ambas estão previstas para conclusão em abril deste ano.

No Engenho Novo, constrói uma Matermei, na rua Maria Helena com as ruas Marechal Hermes da Fonseca e José Bonifácio. Deve ficar pronta até setembro de 2018.

No Vale do Sol, foi retomada a reconstrução da Emef Benedito Adherbal Farbo, na rua Orinoco; e a construção de uma maternal no bairro. As duas estão previstas para conclusão em outubro deste ano.

Também foi retomada a construção da Maternal do Chácaras Marco, na rua Sumaré, com previsão de término para julho de 2018.

No Jardim Tupanci, até junho deste ano, deve ficar pronto o novo prédio da Emeief Dorival Faria.