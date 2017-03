Maternidade Amador Aguiar terá programação especial para o dia da mulher

Nesta quarta, 8, o dia da mulher será lembrado com uma programação especial na Maternidade Amador Aguiar, em Osasco. A partir das 10h e ao longo do dia serão realizadas apresentações com a Orquestra de Violeiros de Osasco, roda de conversa, palestras e oficinas de dicas de beleza, moda e bem-estar.

A abertura da programação terá a participação da primeira-dama Aline Lins, acompanhada do prefeito Rogério Lins e do secretário de saúde, José Carlos Vido. A maternidade está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1260 – Jardim Piratininga.

Saúde da mulher

A secretaria de Saúde de Osasco vai realizar um mutirão de papanicolau nos dias 8, 9 e 10 de março nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. Não é necessária guia médica, basta levar um documento com foto e cartão SUS.

De acordo com o secretário, José Carlos Vido, a intenção é motivar as mulheres a fazer o exame preventivo do câncer de colo de útero. Em caso de alteração, será agendada consulta com o especialista.

As unidades funcionam das 7h às 16h e das 7h às 20h. Mais informações acesse: goo.gl/AzUgHl

Além do mutirão, as UBSs terão uma programação durante o mês de março com diversas atividades como aulas de zumba, caminhada, sorteios de brindes, roda de conversa e palestras sobre, gravidez indesejada, prevenção do câncer de colo de útero e de mama, orientações sobre DSTs, saúde da mulher e violência doméstica.