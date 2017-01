Na quarta-feira, 18, foi lançado o novo videoclipe da rapper Karol Conká “O Rolê É Nosso”, com a participação especial das jogadoras do Vôlei Nestlé/Osasco, que tem direção de Kondzila. O clipe faz parte do projeto Nestlé Faz Bem.

A música foi escrita pela cantora e fala sobre empoderamento feminino no esporte. A artista lançou seu disco de estréia em 2016, Batuk Freak, e tem angariado uma legião de fãs. Seu trabalho traz temas como feminismo, racismo e assuntos mais leves como amor e relacionamento.

Assista abaixo: