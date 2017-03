Nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2017, policiais da 1ª Companhia do 42°BPM/M e equipe da ROCAM, apreenderam em Osasco dois adolescentes que praticavam roubo.

As equipes de policiamento da 1ª Companhia, foram acionadas pelo COPOM para averiguar o veículo Nissan Versa, cadastrado como produto de roubo. Ao depararem com o veículo os policiais avistaram dois indivíduos, que ao perceber a presença dos PMs, fugiram, assim como ocupantes de um Fiat Siena próximo.

Os policiais da ROCAM conseguiram acompanhar o veículo Nissan Versa, que capotou. Os dois adolescentes foram detidos sem ferimentos. O Siena foi localizado abandonado no Jd. D’Avila.

Reconhecidos pela vítima

Em contato com o proprietário do Nissan Versa, ele reconheceu os dois menores como sendo autores do roubo e informou que, no momento do roubo, eles ocupavam o veículo VW/Fusca, que foi localizado após diligência.