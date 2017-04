O Mercado Livre, empresa líder na oferta de tecnologia para o e-commerce na América Latina, que tem sede em Osasco, na região de Presidente Altino, está com inscrições abertas até o dia 15 de maio para o Prêmio Histórias que Inspiram.

A competição, organizada pela consultoria de empreendedorismo Endeavor da Argentina, busca identificar histórias de vendedores do Mercado Livre que inspirem outras pessoas a empreender. As inscrições podem ser feitas no site: www.mercadolivre.com.br/historiasqueinspiram.

A premiação é válida para empreendedores online do Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguai, Colômbia e Venezuela. O vencedor de cada país receberá o prêmio de US$ 10 mil e o vencedor regional, US$ 25 mil. Todos os ganhadores receberão uma série de benefícios para seus negócios, como divulgação, treinamento e consultoria da Endeavor e do Mercado Livre.

A comissão julgadora será composta por representantes da Endeavor, do Mercado Livre e especialistas em empreendedorismo dos países participantes. Os jurados farão a avaliação das histórias inscritas buscando pelas mais inovadoras e com potencial de inspirar outras pessoas a empreender no comércio online.

Além da ficha de inscrição, o site do prêmio também traz uma apresentação em vídeo e informações sobre a história ganhadora no ano passado.

O ganhador de 2016 no Brasil foi Ednilson Brandão, proprietário da QualitySP, loja online de acessórios para veículos, e o prêmio regional foi para Ángeles Lozano, da Bajio Fashion, do México. A história dela está disponível em vídeo no site do prêmio.