Mercado Livre lança sistema de gestão gratuito para micro e pequenos empreendedores

O Mercado Livre lançou a plataforma de gestão Mercado Black Office Express para micro e pequenos empreendedores, que permite organizar e profissionalizar as operações.

O sistema é gratuito e inicialmente está disponível aos vendedores que atuam no marketplace do Mercado Livre. Em uma segunda fase, a versão do Express será oferecida também ao e-commerce como um todo, atendendo a lojas online próprias e outros marketplaces.

O Mercado Backoffice Express oferece ferramentas que automatizam as etapas de recebimento de pedidos, emissão de nota fiscal e cálculo de impostos, controle de fluxo de caixa; controle de estoque, conferência de pedidos e emissão de etiqueta de postagem.

Com o sistema, o empreendedor terá uma economia média de tempo de 75 horas por mês. Segundo estudos realizados pelo Mercado Livre junto a seus vendedores, um pequeno empreendedor do e-commerce chega a gastar o equivalente a 10 dias no mês para fazer a gestão de suas vendas.

Outra vantagem é a redução de erros humanos durante a operação, evitando retrabalho, custos extras e trocas ou devoluções de produtos.

A plataforma é faz parte do Mercado Backoffice, que compõe o grupo Mercado Livre e é responsável por desenvolver tecnologias para a gestão no comércio eletrônico.

À frente dessa nova área, está o executivo Renato Pereira.”Temos pesquisas que mostram que a demanda por tecnologia de gestão entre os vendedores pequenos é enorme. E os pontos críticos para eles são o controle financeiro e o de estoque. Se essas duas partes não caminharem bem, todas as outras ficam comprometidas, dificultando um crescimento sustentável”, afirma.

Os vendedores do Mercado Livre que se enquadram no perfil de usuários do Mercado Backoffice Express podem obter mais informações sobre o novo produto e se cadastrar para uso pelo site: www.mercadobackoffice.com.br.