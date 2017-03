O mestre em educação e doutor em ciências da educação Júlio Furtado estará, dia 27, segunda-feira, em Osasco.

Ele vai participar do Encontro de Gestores da Rede Municipal de Educação, que acontecerá no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

Júlio Furtado apresentará a palestra “Liderança, gestão escolar e pedagógica: o desafio de fazer acontecer”.

O ato de gerir e as funções do gestor

A palestra levantará, entre outras questões, sobre o que é o ato de gerir, as funções do gestor escolar e as funções do gestor pedagógico, os componentes dinâmicos da liderança escolar, além da gestão do compromisso e da gestão da motivação docente.

O público será composto por Gestores Escolares da Rede Municipal de Educação.