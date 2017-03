Metroviários aprovam greve por 24 horas nesta quarta

Realizada na noite desta terça, 14, a assembleia no Sindicato dos Metroviários de São Paulo, aprovou a paralisação durante 24 horas no metrô de São Paulo, nesta quarta, 15.

Mesmo com liminar concedida pela justiça a Companhia do Metropolitano de São Paulo, para evitar a paralisação do transporte, a categoria decidiu por meio de votação realizar a greve.

A data marca o Dia Nacional de Paralisação contra a Reforma da Previdência, em que diversos sindicatos, trabalhadores e movimentos sociais saem as ruas para protestar.