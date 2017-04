Mimo de Páscoa no Iguatemi Alphaville

Os clientes que utilizarem o serviço de valet do Shopping Iguatemi Alphaville na sexta-feira, 14, e sábado, 15, serão presenteados com um voucher para retirar um Ovinho Chumbinho ou Kopelhão na loja da Kopenhagen, no piso Tocantins. O centro de compras fica na alameda Rio Negro, 111, Alphaville – Barueri.