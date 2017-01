Após o ex-prefeito Francisco Rossi (PR), que foi coordenador da campanha de Rogério Lins (PTN) à prefeitura vir a público criticar o prefeito pelo, segundo ele, excesso de membros do PT no governo, o chefe do Executivo minimizou o episódio e diz que não há divergência.

“Minha relação com o Rossi está muito boa”, declarou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 30. “Agora, obviamente que, numa composição política, é difícil agradar todo mundo”, ressaltou.

PR no governo

Lins destacou ainda a participação do PR, partido de Rossi no governo, com Ana Paula Rossi, filha do ex-prefeito, como secretária de Educação, a pasta com o maior orçamento, R$ 608 milhões previstos para este ano.

Além disso, a esposa do ex-prefeito, Ana Maria Rossi, é vice-prefeita.

“Espantado, estupefato”

Rossi demonstrou sua irritação com o secretariado montado por Lins em entrevistas. “Estou espantado, estupefato, com o que está acontecendo, com essas nomeações”, declarou Rossi ao jornal Página Zero.