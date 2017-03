Ministério Público investiga médicos em Osasco

Durante a sessão na Câmara de Osasco nesta quinta, 30, o promotor de Justiça Gustavo Albano disse que um médico da cidade está sendo processado por improbidade administrativa.

Segundo Albano, o médico assinava ponto em Osasco e no mesmo dia e horário, em outro município. O profissional pode ter que devolver o triplo do salário que recebia.

A fala do promotor foi uma resposta ao questionamento do vereador Batista Comunidade (PT do B), que agradeceu a presença de Albano na Câmara e disse “estou aprendendo sobre política e mesmo penalizado, acho que o MP comete algumas falhas, porque têm muitos médicos que não cumprem suas funções nos hospitais”.

“Com relação a eventuais falhas da promotoria da saúde, tem a ouvidoria, além disso existem mais três investigações de médicos por dupla jornada em cidades diferentes, que podem ter que devolver o dinheiro recebido e pagar uma multa”, disse Albano.

“Jeitinho” dos médicos

Em janeiro, os vereadores Ni da Pizzaria (PTN), Ribamar Silva (PRP) e Lúcia da Saúde (PSDC), flagraram médicos fora do trabalho em horário de expediente.

Já o secretário de saúde, José Carlos Vido disse que a administração está combatendo o “jeitinho” adotado pelos médicos para trabalhar menos que o contrato estabelecido.