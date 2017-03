Eleita Miss Osasco em 2013, a modelo, repórter e advogada Nayara Perassoli, de 25 anos, agora faz parte do time de bailarinas do Domingão do Faustão, no quadro Ding Dong.

Há mais de 2 meses dançando todos os domingos, Nayara já participou do musical com Cláudia Leitte, Zé Neto e Cristiano, Preta Gil, entre outros.

De acordo com Nayara, é “um sonho realizado”. “Sempre me orgulho em representar minha querida Osasco”, afirmou.

A bailarina conta que sempre assistia pela televisão as meninas do ballet e sonhava em estar na televisão. “Por isso digo à todos, mesmo parecendo clichê: Acreditem nos seus sonhos! Mentalize que você vai conseguir e lute por aquilo todos os dias, com todas as suas forças. Mesmo que as vezes pareça difícil ou quase impossível, quando é pra acontecer Deus coloca a mão e abre todo o caminho. Basta você acreditar, ter fé e correr atrás”.

Musa do Audax

Nayara Perassoli também já foi Musa do Audax Osasco e apresentadora do Programa Tudo pra Você da TV Esporte Mais. Hoje, exibe todas as entrevistas em seu Canal do Youtube e expõe todo o conteúdo em seu Instagram.

Veja galeria de fotos da musa: