Mistério sobre novo secretário de cultura em Osasco gera especulações nas redes sociais

A especulação sobre quem vai assumir a secretaria de Cultura de Osasco aumenta com o passar dos dias. Nas redes sociais, Paulinho Samba de Rua e o ex-vereador Branco fazem “lobby” com as notícias veiculadas sobre as possíveis indicações e recebem apoio de muitos amigos e conhecidos.

Na eleição do ano passado, Paulinho foi candidato à vereador pelo PTN e Branco pelo PMDB.

Em seu perfil pessoal no Facebook, Paulinho disse estar feliz com o reconhecimento e o confiar na escolha de Lins, que será boa para a cultura da cidade.

Também foi cogitado o nome do produtor cultural Gustavo Anitelli, irmão de Fernando Anitelli da banda O Teatro Mágico e que concorreu à vice-prefeito pelo PT, com o deputado federal Valmir Prascidelli (PT) em 2016. De acordo fontes próximas ao produtor, não houve convite oficial, mas ele estudaria a proposta caso acontecesse.

No Facebook está circulando a hashtag #EderB2naCultura, após uma publicação acerca da indefinição e especulações dos nomes. Eder Máximo, é produtor musical, empresário e foi candidato à vereador pelo PSL na última eleição.

O post original tem mais de 80 curtidas, 30 comentários de apoio e 14 compartilhamentos. Segundo Eder, ninguém do governo Lins o procurou para conversar. “Estou aqui para ajudar a cidade, independente de ser secretário de Cultura, vamos pautar nossas propostas e anseios. Queremos avançar e efetivar nossos direitos”, disse.