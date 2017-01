Com o período de chuvas, a Prefeitura de Jandira intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e o Zika vírus. Diariamente, mais de 100 profissionais da saúde, visitam imóveis residenciais, prédios públicos e privados fornecendo orientações para evitar os criadouros e as doenças.