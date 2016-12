Cantor disputa a semifinal com Mylena Jardim no time de Michel Teló

Morador de Barueri é semifinalista no programa The Voice Brasil

Na quinta-feira, 29, acontece a semifinal do programa The Voice Brasil, da Rede Globo. Bruno Gadiol, morador de Barueri, é um dos semifinalistas do reality show musical.

Bruno está no time de Michel Teló. Em sua apresentação no último episódio do programa cantou “Stiches” de Shawn Mndes. Pelo repertório já passaram músicas de artistas como Justin Bieber, por exemplo, de quem já ganhou o prêmio de melhor cover do mundo.

Com pinta de galã, Gadiol é cantor, compositor, ator e dançarino. Sua carreira já conta com 11 anos. Já participou de alguns grupos, como a banda KidX, que montou com amigos aos 15 anos e chegou a gravar um álbum pela Sony Music.

O artista disputa a semifinal com a cantora Mylena Jardim. Além de Teló, há outros três times comandados por Lulu Santos, Carlinhos Brown e a cantora Cláudia Leite.