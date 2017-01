Morador de Osasco leva prêmio de R$ 500 mil da Nota Fiscal Paulista

Duas pessoas ganharam o prêmio de R$ 500 mil da Nota Fiscal Paulista, um morador de Osasco e outro de Sumaré. No total, foram 598 prêmios sorteados, somando R$ 4,7 milhões.

Concorreram os consumidores cadastrados que fizeram compras no mês de setembro de 2016 e pediram a inclusão do CPF ou CNPJ na nota fiscal. O resultado do sorteio está disponível no site da Nota Fiscal Paulista, onde é possível acessar o bilhete vencedor.

A Nota Fiscal Paulista faz sorteios mensais. Para participar, a adesão deve ser feita até dia 25 de cada mês para concorrer ao mês seguinte. A cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar os prêmios mensais.