Movimentos convocam terceiro ato contra o aumento da tarifa em Osasco

Na próxima sexta, 13, está marcado o terceiro ato contra o aumento da passagem de ônibus em Osasco, que passou de R$ 3,80 para R$ 4,20 (alta de 10,5%). Nas redes sociais existem dois eventos, um organizado pelo OCA (Osasco Contra o Aumento) e o outro pela página Chega de Corrupção em Osasco.

A concentração de ambos os eventos, está marcada para às 17h, em frente à estação de Osasco. Na semana passada, dia 5, houve uma manifestação que reuniu cerca de 40 pessoas que fecharam uma das pistas da Avenida dos Autonomistas e seguiram até o Terminal Vila Yara.

No mesmo dia, o vereador de Osasco Ralfi Silva (PTN) protocolou uma ação popular solicitando a revogação do valor. De acordo com o parlamentar o reajuste foi abusivo.

Das cidades da região que aumentaram a passagem do transporte, apenas em Jandira, o prefeito Paulo Barufi (PTB), revogou o reajuste de R$3,70 para R$ 4,00 (alta de 8,1%) autorizado pelo gestor anterior, Geraldo Teotônio da Silva, o Gê (PV).