A partir do dia 14 estarão à venda os ingressos para o espetáculo O Evangelho Segundo Jesus – Rainha do Céu, escrito pela dramaturga escocesa trans Jo Clifford.

A peça será encenada no dia 22 no Sesc Osasco, com entradas de R$ 6 (associados), R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

O texto ganha montagem com a atriz, professora e ativista trans Renata Carvalho, que interpreta Jesus, conjugando nesse papel elementos de sua identidade política como travesti.

Esta identidade de gênero marginalizada tem papel chave no espetáculo que busca a transformação do olhar diante de do grupo LGBT e a construção de uma sociedade mais justa e tolerante.

Ao recontar conhecidas histórias bíblicas, como “O Bom Samaritano”, “A semente de mostarda” e “A Mulher Adúltera”, o monólogo propõe uma reflexão sobre a opressão e intolerância sofridas por transgêneros e outras minorias e reitera valores cristãos como amor, perdão e aceitação.

Lançamento na Escócia

O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu estreou na Escócia em 2009 sob ameaças de censura e de ataque à autora.

Desde então, Clifford, que é católica fervorosa e ativista transgênero, recebeu prêmios como o Scottish Arts Club e LGBT Award, alcançando projeção internacional para seu trabalho.

Recepção no Brasil

Assim como na Escócia, a recepção da peça no Brasil teve certa resistência por parte de entidades religiosas.

Na maioria das cidades por onde passou houve alguma manifestação contrária ao espetáculo, seja por parte das comunidades católicas e também das evangélicas. Em Osasco não houve nenhuma tentativa de boicote, por enquanto.

O Evangelho Segundo Jesus – Rainha do Céu

Ingressos a partir de 14/4 na internet, e 15/4 nas bilheterias

22/4, ás 20h

Sesc Osasco: Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores.

Informações: 3184-0900

R$ 20