Mulheres percorrem ruas de Osasco contra a reforma da previdência

Para marcar o Dia Internacional de Luta das Mulheres nesta quarta, 8, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região e outras entidades realizaram uma ato contra a retirada de direitos com a reforma trabalhista e da previdência. A manifestação também pediu a volta da Coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual.

A concentração da manifestação aconteceu em frente à estação de Osasco e depois as mulheres percorram as ruas do Centro. A vereadora Dr. Régia (PDT) também participou da manifestação e em seu discurso exigiu direitos como educação, segurança, fim da violência contra a mulher e diálogo com o poder público.