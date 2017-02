Mundo Livre SA e Tulipa Ruiz fazem show no Sesc Osasco

Neste mês, o Sesc Osasco traz dois artistas musicais com trabalhos bem definidos dentro dos espaços independentes da música brasileira. O grupo pernambucano Mundo Livre SA se apresenta no dia 17, às 20h. Já Tulipa Ruiz traz a turnê do disco Dancê a Osasco no dia 19, às 18h.

Para ambos os shows, os concorridos ingressos, que custam de R$ 6 a R$ 20, começam a ser vendidos na terça-feira, 7, às 18h, pela internet, e no dia 8, às 17h30, nas bilheterias das unidades do Sesc.

O Mundo Livre SA toca as músicas do CD e DVD Mangue Bit Ao Vivo, gravado no Sesc Belenzinho no ano passado. O disco compila 17 músicas da carreira da banda, iniciada em 1984. “A maior dor de cabeça foi resumir toda a discografia em 17 músicas”, disse Fred 04, vocalista do grupo. Entre o repertório variado estão grandes sucessos como “Meu Esquema”, “Mexe Mexe”, “O Seu Suor é o Melhor de Você”, “Computadores Fazem Arte”, todos em novos arranjos cheios de groove.

A cantora, compositora e ilustradora Tulipa Ruiz mostra as canções do seu terceiro álbum de estúdio, Dancê, além de canções dos dois discos anteriores: Efêmera, de 2010, responsável pelo seu sucesso; e Tudo Tanto, de 2012. O show conta com músicas como “Proporcional”, “Expirou”, “Só Sei Dançar Com Você”, “Efêmera” e, entre outras, “Físico”.

Shows no Sesc Osasco

Mundo Livre SA: 17/02, sexta-feira, às 20h

Tulipa Ruiz: 19/02, domingo, às 18h

Ingressos a R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 6 (associados): à venda a partir do dia 7, terça-feira, no site www.sescsp.org.br ou nas bilheterias das unidades do Sesc

Sesc Osasco: av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores