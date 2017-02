A banda pernambucana de manguebeat Mundo Livre SA se apresenta nos palcos do Sesc Osasco no dia 17, sexta, às 20h, com entradas a R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 6 (associados).

Gravado no Sesc Belenzinho, a banda traz as canções do CD e DVD Mangue Bit ao Vivo, que reúne músicas da carreira toda do grupo, iniciada em 1984.

O show traz Fred Zeroquatro (vocal), Xef Tony (bateria), Walter Areia (baixo) e acompanhados por Leo D. (teclados e samples), Pedro Santana (percussão), Nilsinho Amarante (trompete) e Fabinho Costa (trombone).

Entre o repertório variado estão grandes sucessos como “Meu Esquema”, “Mexe Mexe”, “O Seu Suor é o Melhor de Você”, “Computadores Fazem Arte”, todos em novos arranjos cheios de groove.

Com mais de 20 anos na estrada, o Mundo Livre SA foi um dos criadores do movimento Manguebeat, ao lado de Chico Science e Nação Zumbi, nos anos 90.

O primeiro álbum, Samba Esquema Noise (1994), trazia as inventivas misturas do movimento iniciado em Pernambuco e duas marcas registradas do grupo; a influência de Jorge Ben e um vocalista, Fred Zeroquatro, que além de guitarra, tocava cavaquinho numa banda de rock.

Mundo Livre SA

17/01, às 20h

Sesc Osasco: Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores. Tel: 3184-0900.

R$ 20