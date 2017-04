Murilo Couto traz seu stand up a Barueri

O humorista Murilo Couto traz ao Teatro Municipal de Barueri (TMB) o espetáculo de stand up comedy Eu Só Queria Ser Um Artista Amado e Respeitado Pelo Brasil, no próximo dia 28, sexta-feira, a partir das 21h.

Atualmente repórter do programa The Noite, do SBT, o artista é um dos fundadores do primeiro grupo de comédia do Norte do Brasil, o Em pé na rede. Em seu show, Murilo busca se afirmar enquanto artista brasileiro respeitado, com improviso de músicas e abordando temas “polêmicos” na tentativa de influenciar uma nova geração.

Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada) e podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriaexpress.com.br. Também é possível comprar, a partir do dia 25, entradas na bilheteria do TMB, localizada na rua Ministro Raphael de Barros, Monteiro, 255, na Vila Boa Vista. O atendimento acontece todos os dias, das 14h às 19h.

Murilo Couto no TMB

28/04, sexta, às 21h

TMB: Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Vila Boa Vista

Ingressos a R$ 70, em www.bilheteriaexpress.com.br