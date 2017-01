O Museu de Barueri recebe a exposição Fragmentos do Barroco Brasileiro, do arquiteto, mestre em artes visuais e colecionador Rafael Schunk. A mostra fica em cartaz até 12 de março e resgata peças inéditas de Frei Agostinho de Jesus, considerado pelos historiadores o primeiro grande artista brasileiro. O local fica na avenida Henrique Gonçalves Baptista, 359, no Jardim Belval. Grátis.