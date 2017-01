Museu de Barueri recebe exposição de arte sacra

O Musel Municipal de Barueri apresenta, no período de 17 de janeiro a 12 de março, “Fragmentos do Barroco Brasileiro”, uma exposição de Arte Sacra de Rafael Schunk (arquiteto, mestre em artes visuais e colecionador das obras expostas).

A mostra resgata e exibe peças inéditas de Frei Agostinho de Jesus (c. 1600/10-1661), considerado pelos historiadores o primeiro grande artista brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, Frei Agostinho viveu boa parte de sua vida em Santana de Parnaíba e seus distritos, que a exemplo da Aldeia de Barueri, mostraram-se como grandes Centros de Produção Cultural do Brasil Antigo, nos meados do século XVII.

O vernissage, com a presença do colecionador, será na terça-feira, dia 17 de janeiro, às 18h. O Museu Municipal de Barueri fica na avenida Henrique Gonçalves Baptista, 359, no Jardim Belval.

