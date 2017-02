Leandro Conceição

Na contramão do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), defende diálogo e possíveis parcerias com artistas de rua, como os grafiteiros. Já as pichações serão combatidas, declarou.

“As pessoas que se manifestam culturalmente, artisticamente, que têm todo um contexto em cima disso, a gente quer dialogar, chamar essas pessoas para perto”, afirmou Lins em evento na manhã desta quarta-feira, 1º.

“[Queremos] detectar esses nichos, esses coletivos, e falar: ‘olha, aqui nós vamos fazer um evento, você não quer fazer um painel que retrate a história do bairro, a história desta obra, a história da cidade?’ Todo mundo merece respeito, todo mundo merece espaço, merece ser ouvido, valorizado”, completou o prefeito de Osasco.

Lins ressaltou ainda que “o vandalismo, quem quer deixar a cidade suja, nós não vamos aceitar, vamos combater”.

Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria, causou polêmica no início do mandato ao apagar grafites, inclusive de artistas consagrados, em diversos muros da Capital, que foram pintados de cinza. Em meio à polêmica, ele afirmou que a prefeitura paulistana vai liberar espaços para grafiteiros na cidade.