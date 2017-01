Rock Story



Sexta-feira, 6

Gui prepara um jantar romântico para Júlia. Lázaro diz a Ramon que teve uma ideia para acabar com o casamento de Diana. Nicolau promete ir com Caio à sessão de quimioterapia. Lázaro avisa a Néia que irá sequestrá-la. Diana encontra Néia na casa de Lázaro.

A Lei do Amor



Sexta-feira,6

Magnólia reclama por não ter sido convidada para o casamento de Tiago. Beth pensa em aceitar a proposta de Magnólia e se aconselha com Augusto. Misael vai com Flávia ao encontro de Cidália. Jáder procura Sansão no SPA. .

Sol Nascente



Sexta-feira, 6

Lenita descobre que Flavinha é adotada. Hirô se incomoda com o pedido de Yumi para trazer Tiago para jantar. Carol ouve uma conversa entre Mocinha e César sobre Alice. Damasceno encontra o local onde João Amaro plantou as falsas provas contra Massao.

Malhação



Sexta-feira, 2

Sula e Damiana chegam ao Rio de Janeiro. Joana se declara para Giovane. Bárbara envenena Ricardo contra Joana. Martinha é rude com Juliana. Belloto, Jéssica e Nanda confortam Joana. Ana descobre que Martinha está grávida. Damiana procura Toninho.