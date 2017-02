Sol Nascente

Sexta-feira, 3

Loretta tenta encontrar documentos sobre a família que adotou a filha de Lenita. Patrick encontra uma pista de que Wagner pode estar vivo. Alice jura vingança contra César. Tanaka convida Akira e sua mãe para morar com eles depois do casamento. Patrick encontra Wagner.

A Lei do Amor

Sexta-feira,3

Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Tiago discute com Letícia. Marina faz massagem em Helô. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Tião salva Magnólia.

Rock Story

Sexta-feira, 3

Gordo revela sua preocupação com a demora no faturamento da gravadora. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Lázaro sugere que Léo compre a gravadora. Edith implica com a substituição de uma dançarina do Rebola Embola.

Malhação

Sexta-feira, 3

Irene reclama de Cleo para Jorjão. Clara ouve Joana falar com Manuela sobre a briga com Bárbara. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.