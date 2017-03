Na manhã desta quarta, 8, aconteceu a reabertura da unidade Centro do Portal do Trabalhador. O evento reuniu milhares de pessoas e o prefeito Rogério Lins (PTN) prometeu reabrir o órgão na região Sul da cidade e levar o serviço para a zona Norte.

“O índice de desemprego regional é de 13% e em Osasco está acima da média regional, está em 16%. Precisamos combater isso. Também precisamos investir em capacitação para os mais jovens”, destacou Lins.

Desde cedo a fila de pessoas à espera de atendimento dobrava o quarteirão. A unidade Centro está localizada na Rua Fiorino Beltramo, 300. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

O órgão estava fechado desde dezembro, após a suspensão de repasses do governo federal por meio de convênio firmado com o município. Para a reabertura, houve reformulações na equipe de trabalho e modernização das instalações do local, segundo a prefeitura.

Serviços

O local foi inaugurado em 2006 e oferece à população serviços como intermediação de mão de obra, emissão da carteira de trabalho, acesso ao seguro-desemprego e programa Bolsa Família, entre outros.

Em 11 anos de atuação, o órgão atendeu, aproximadamente, dois milhões de pessoas, inserindo mais de 64 mil pessoas no mercado de trabalho formal, de acordo com a prefeitura de Osasco.