Na segunda-feira, 24, o Instituto MAS Pesquisa divulgou levantamento sobre a intenção de voto para Presidente da República na eleição do próximo ano. Nos dois cenários, o petista Luiz Inácio Lula da Silva leva vantagem.

Contra o atual governador Geraldo Alckmin (PSDB), Lula aparece com 31,8%, seguido do tucano com 12,8%. Em terceiro aparece Marina Silva (Rede) com 11,7% e Bolsonaro (PSC), 8,5%.

Ciro Gomes (PDT) está em quinto (3,8%) e peemedebista Michel Temer (3,1%) em sexto. Dos entrevistados, 22,2% afirmaram que não votam em nenhum dos possíveis pré-candidatos e 6,2% não souberam responder.

Quando Geraldo Alckmin é trocado por João Doria, o PSDB fica mais próximo do PT, com diferença de menos de 10 pontos percentuais.

Neste caso, Lula aparece com 32,1% das intenções de votos, contra 22,7% do tucano. Em terceiro continua Marina Silva, com 11,1%, seguida de Bolsonaro (7,1%), Ciro Gomes (3,7%) e Michel Temer (2,8%). “Nenhum” chega a 17,8% e não sabem 5,4%.

Apresentado pelo sociólogo e proprietário do Instituto MAS, Marcos Agostinho, a pesquisa é a primeira que mede João Dória como alternativa a Geraldo Alckmin.

“É senso comum que há um clamor político e popular para que o prefeito de São Paulo seja candidato a presidente na eleição de 2018. Diante deste cenário, resolvemos medir o potencial dos dois principais nomes tucanos do Estado e, neste momento, nas dez cidades que avaliamos, Dória leva a melhor”, ressaltou.

Foram entrevistados 3.506 moradores de dez cidades que integram o Cioeste, Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Cotia, Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, além de Araçariguama e Vargem Grande Paulista.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 21 de abril, tem margem de erro de 5% e contou com a utilização da tecnologia mobile para realizar as entrevistas.

Por meio de aplicativo (APP), o Instituto planeja substituir gradativamente a utilização de formulários impressos. O APP foi criado por meio da plataforma uMov.me, referência no Brasil em tornar a coleta da informação ainda mais padronizada, ágil, segura e qualitativa.