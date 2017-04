“Não podemos ficar de cabeça baixa”, diz Dani Lins após vice do Vôlei Nestlé

Vôlei Nestlé/Osasco e Rexona-Sesc/RJ disputaram na manhã deste domingo, 23, a decisão da Superliga 2016/17. O time do Rio de Janeiro foi superior e levou a taça da competição nacional com vitória por 3 sets a 2, parciais de 25/19, 22/25, 25/22, 18/25 e 15/6 com duração de 2h23min.

Tandara foi a maior pontuadora, com 22 acertos, e Drussyla foi eleita a melhor em quadra, saindo com o troféu VivaVôlei. Agora a equipe de Osasco volta suas atenções para o Campeonato Mundial de Clubes, que será disputa de 8 a 14 de maio, no Japão.

Tandara foi a jogadora mais premiada da final. Saiu carregando três troféus pela excelente temporada – maior pontuadora da Superliga, melhor saque e craque da galera -, e elogiou o Vôlei Nestlé.

“Nosso time foi guerreiro e buscou o jogo o tempo inteiro. Erramos um pouco mais do que as adversárias. Arriscamos o que podíamos e resta dar parabéns ao time do Rio. Agora precisamos nos concentrar no Mundial. Vamos logo voltar à quadra para representar bem o Vôlei Nestlé e o Brasil no Japão”.

A levantadora Dani Lins lembrou das mudanças que a equipe teve neste ano. “Não tem como acabar o campeonato falando mal da minha equipe. Fizemos uma temporada com altos e baixos, com uma equipe totalmente reformulada. Lutamos até o final e todo o time está de parabéns. Não podemos ficar de cabeça baixa e agora vamos pensar no Mundial”.