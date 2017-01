Não Sou gordo, São Seus Olhos é atração em Osasco

Dirigido e interpretado pelo humorista Hermes Carpes, o espetáculo Não Sou Gordo, São Seus Olhos passa por Osasco nos dias 4 e 11 de fevereiro, às 20h30, com apresentações no Teatro Grande Otelo.

Segundo Carpes, o espetáculo é uma comédia de costumes em monólogo, não um stand up. “A gente não ridiculariza a plateia. Pelo contrário, mostramos que tudo bem ser gordo, magro, bonito ou feio”, diz.

“A peça conta a minha história e a de todos os gordinhos. Sempre fui magro, engordei depois de ter filho e dar uma acomodada. Mas nunca deixei de fazer nada, sempre acreditei que, se você se aceita, você faz tudo, não sofre bullying”.

Com roteiro do amigo Jorge Tassio, o texto foi escrito especialmente para Hermes. “Ele escreveu pra mim. Quando peguei para dirigir, me encantei. É gostoso, porque é um assunto que eu vivo”, conta. O espetáculo está em cartaz há três anos e já passou por seis estados brasileiros.

Para Carpes, a satisfação vem sempre quando alguém diz ter superado algo depois da peça. “Já aconteceu de gordinhos dizerem que perderam a vergonha de ir à praia depois do espetáculo”, lembra.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com direito também à meia entrada quem levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da cidade.

Não Sou Gordo, São Seus Olhos

Teatro Grande Otelo: rua Dimitri Sensaud de Lavaud, 100, Vila Campesina, Osasco.

Dias 4 e 11/02, às 20h30

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia para estudantes e para quem doar um quilo de alimento não perecível)