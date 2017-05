Neste sábado, haverá apresentação única do espetáculo Não Sou Gordo, São Seus Olhos, com o ator Hermes Carpes, no Teatro Municipal de Osasco.

Com texto de Jorge Tássio, a peça, que já passou por diversas cidades brasileiras, mostra ao público uma forma divertida de viver e ensina a rir de si mesmo como forma de aceitação às diferenças.

O espetáculo será apresentado no Teatro Municipal de Osasco no dia 6 de maio, sábado, às 20h.

Os ingressos estão à venda por R$ 20 (antecipado, meia entrada e mediante doação de um quilo de alimento não perecível) ou R$ 40, pelo telefone 9 8682-2701 ou no site Bilheteria Express.