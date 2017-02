No aniversário da cidade, Itapevi assina contrato com Sesi

Neste sábado, 18, aniversário de 58 anos de Itapevi, o prefeito Igor Soares (PTN) assinou contrato de convênio entre a Prefeitura de Itapevi e o Sistema Sesi Educação.

A partir da parceria, todos os alunos do ciclo I do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano das escola municipais, passarão a contar com material didático fornecido pelo Sesi. O município é o primeiro da região a fazer a parceria.

Segundo o prefeito, esse é “o convênio mais importante até o momento”. Além de oferecer o material didático, o Sesi irá preparar os professores da rede.

Comemorações de aniversário

Em comemoração aos 58 anos de Itapevi, diversas atividades acontecem desde sexta, 17, e se estendem até domingo, 19. Hoje, 18, na Praça 18 de Fevereiro tem exposição de carros antigos, food truck e apresentação de vários artistas e bandas da cidade.

Na sexta-feira, 17, os itapevienses assistiram aos shows de Giulia Nassa, que participou do “The Voice Kids”, Banda My Bood e a dupla Matheus & Kauan.

Neste domingo, 19, a população confere ainda show do cantor Fábio Teruel, às 9h, no estadio municipal, no Jardim Nova Itapevi. Além disso, as comemorações na Praça 18 de Fevereiro continuam até o meio dia do domingo.

Às 8h acontece ainda a 1ª Corrida Oficial de Itapevi.

Cidadã de Itapevi

Na Câmara Municipal, a deputada federal Renata Abreu (PTN), recebeu na manhã deste sábado, 18, o título de cidadã itapeviense. “Reconhecimento mais que merecido a esta mulher destemida, trabalhadora e que ajudou, ajuda e tenho certeza que continuará ajudando em muito a nossa cidade”, disse o prefeito Igor Soares (PTN).